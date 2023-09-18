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Психоаналитик Кашкаров призвал проявлять терпение к первоклассникам в начале учебного года

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Магистр педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, психоаналитик, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) Андрей Кашкаров рассказал об адаптации первоклассников к учёбе и новому распорядку дня.

«Изменение в привычном распорядке и в общении первоклассника — в зависимости от его характерных особенностей, социализации и подготовки — может требовать более длительной адаптации до трёх месяцев. Первые дни и месяцы начальной школы специально ориентированы для создания привычки к учебному классу, одноклассникам, учителю, организационным особенностям школы», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

По его словам, в первой четверти или триместре ещё нет оценок по пятибалльной системе.

Как отметил Кашкаров, нужно проявлять терпение и приучать ребёнка к новому распорядку и общению.

Ранее психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рассказала, что в некоторых ситуациях лучше сменить школу, и назвала ряд признаков, указывающих на это.

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