Психоаналитик Кашкаров призвал проявлять терпение к первоклассникам в начале учебного года
«Изменение в привычном распорядке и в общении первоклассника — в зависимости от его характерных особенностей, социализации и подготовки — может требовать более длительной адаптации до трёх месяцев. Первые дни и месяцы начальной школы специально ориентированы для создания привычки к учебному классу, одноклассникам, учителю, организационным особенностям школы», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».
По его словам, в первой четверти или триместре ещё нет оценок по пятибалльной системе.
Как отметил Кашкаров, нужно проявлять терпение и приучать ребёнка к новому распорядку и общению.
Ранее психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рассказала, что в некоторых ситуациях лучше сменить школу, и назвала ряд признаков, указывающих на это.