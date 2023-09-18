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Маркетолог Мосеев спрогнозировал рост продаж подержанных автомобилей в России

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Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев выразил мнение, что в России продолжится рост продаж подержанных автомобилей.

«Также у нас огромный рост на вторичном рынке — в этом году продадим больше шести миллионов машин. Это вообще аномальная цифра. Мне кажется, мы даже установим рекорд за всё время существования вторичного рынка», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в целом высокие показатели продаж могут быть связаны с доступностью автомобилей в 2023 году. Несмотря на уход ряда брендов, новые машины их постепенно замещают.

Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, как не купить на вторичном рынке машину, находящуюся в залоге у банка.

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