Маркетолог Мосеев спрогнозировал рост продаж подержанных автомобилей в России

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев выразил мнение, что в России продолжится рост продаж подержанных автомобилей.

«Также у нас огромный рост на вторичном рынке — в этом году продадим больше шести миллионов машин. Это вообще аномальная цифра. Мне кажется, мы даже установим рекорд за всё время существования вторичного рынка», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в целом высокие показатели продаж могут быть связаны с доступностью автомобилей в 2023 году. Несмотря на уход ряда брендов, новые машины их постепенно замещают.

Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, как не купить на вторичном рынке машину, находящуюся в залоге у банка.