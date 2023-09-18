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Психолог Занников рассказал о признаках депрессии

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Психолог-психотерапевт Тамерлан Занников заявил, что осенью настроение ухудшается практически у всех людей, но это не клиническая депрессия. Её можно определить по нескольким факторам.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что один из факторов — это бессонница.

Кроме того, при депрессии человека преследуют навязчивые мысли, также может наблюдаться тремор. Аппетит может пропасть частично или полностью.

Ещё одним фактором Занников назвал то, что при депрессии человека больше не радуют хобби, подарки, работа.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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