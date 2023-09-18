Дерматолог Сафонова посоветовала правильно питаться для поддержания здоровья кожи
«В пищевых продуктах много белка содержится в различных видах мяса, птицы, рыбы, молочных продуктах, яйцах, орехах, зёрнах, бобовых культурах. Аминокислоты, входящие в состав белков, необходимы для синтеза коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость кожи», — сказала Сафонова в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, в рационе должна присутствовать и клетчатка, которая содержится в растительной пище, салатах, зелёном горошке, брокколи, спарже, моркови.
Жирные кислоты присутствуют в красной рыбе, оливковом масле, грецких орехах.
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