Дерматолог Сафонова посоветовала правильно питаться для поддержания здоровья кожи

Дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт компании Solgar Лариса Сафонова дала советы по поддержанию здоровья кожи. По её словам, важную роль играет правильное питание.

«В пищевых продуктах много белка содержится в различных видах мяса, птицы, рыбы, молочных продуктах, яйцах, орехах, зёрнах, бобовых культурах. Аминокислоты, входящие в состав белков, необходимы для синтеза коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость кожи», — сказала Сафонова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в рационе должна присутствовать и клетчатка, которая содержится в растительной пище, салатах, зелёном горошке, брокколи, спарже, моркови.

Жирные кислоты присутствуют в красной рыбе, оливковом масле, грецких орехах.

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