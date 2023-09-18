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Дерматолог Сафонова посоветовала правильно питаться для поддержания здоровья кожи

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Дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт компании Solgar Лариса Сафонова дала советы по поддержанию здоровья кожи. По её словам, важную роль играет правильное питание.

«В пищевых продуктах много белка содержится в различных видах мяса, птицы, рыбы, молочных продуктах, яйцах, орехах, зёрнах, бобовых культурах. Аминокислоты, входящие в состав белков, необходимы для синтеза коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость кожи», — сказала Сафонова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в рационе должна присутствовать и клетчатка, которая содержится в растительной пище, салатах, зелёном горошке, брокколи, спарже, моркови.

Жирные кислоты присутствуют в красной рыбе, оливковом масле, грецких орехах.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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