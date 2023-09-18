Девятилетнего жителя ХМАО наградили за отвагу во время пожара

Девятилетнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа Ивана Дмитриева наградили за отвагу и решительность во время пожара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области.

«5 марта мальчик был дома один, когда почувствовал запах дыма. Он решил покинуть квартиру, но увидел, что входная дверь начала гореть. С помощью огнетушителя школьник остановил распространение огня и выбрался на балкон, где ожидал помощи от пожарных», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Омске наградили школьника, который помогал пожарным во время возгорания на территории садового товарищества, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС. Церемония состоялась на торжественной линейке в средней общеобразовательной школе №2.

Пожар произошёл 7 июля. 11-летний школьник был на даче с бабушкой. Увидев горевшую траву и мусор, он вызвал пожарных.

«Сегодня мы награждаем юного героя почётной грамотой и подарком за смелые и решительные действия. Он не растерялся и повёл себя как взрослый», — сказал полковник внутренней службы Дмитрий Лисин.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО школьник получил благодарность от МВД за спасение тонущего человека.