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Депутат Тимофеева прокомментировала поправки в закон о волонтёрстве

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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева рассказала о поправках в закон о волонтёрстве, которые могут быть рассмотрены этой осенью.

«Законопроект уточняет, как могут помогать волонтёрским организациям органы власти, — например, грантами, субсидиями, бесплатными помещениями, консультациями и образовательными программами», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Тимофеевой, также документ впервые даёт коммерческим компаниям право выступать организаторами волонтёрской деятельности.

Ранее сообщалось, что в столице анонсировали приём заявок на получение знака отличия «Волонтёр Москвы». Он продлится до 1 октября.

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