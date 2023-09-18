Депутат Тимофеева прокомментировала поправки в закон о волонтёрстве
«Законопроект уточняет, как могут помогать волонтёрским организациям органы власти, — например, грантами, субсидиями, бесплатными помещениями, консультациями и образовательными программами», — цитирует депутата «Парламентская газета».
По словам Тимофеевой, также документ впервые даёт коммерческим компаниям право выступать организаторами волонтёрской деятельности.
Ранее сообщалось, что в столице анонсировали приём заявок на получение знака отличия «Волонтёр Москвы». Он продлится до 1 октября.