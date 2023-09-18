Терапевт Ярцева посоветовала заниматься спортом для акклиматизации после отпуска

Врач-терапевт Ирина Ярцева дала советы по акклиматизации после возвращения из отпуска. В частности, она рекомендовала приезжать раньше, чтобы нормально выспаться перед работой.

«Сон обычно всегда помогает», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также не стоит перегружать свой организм в конце отпуска.

«Отдых на то и отдых, что нужно действительно отдыхать, расслабляться и позволять телу не бороться с токсинами, а взять паузу, головой переключиться на что-то другое. Ну и спорт помогает. Если вы регулярно им занимаетесь, там двигаетесь и тут, он тоже помогает адаптироваться», — считает Ярцева.

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