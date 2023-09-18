В Москве реконструируют станцию «Ховрино» МЦД-3
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил Бочкарёв, реконструкция станции «Ховрино» позволит в будущем возвести два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Также предусмотрено строительство пешеходного перехода через пути МЦД-3 для удобства подхода к станции «Ховрино» и улучшения пешеходной связи между районами Западное Дегунино и Ховрино.
Ранее сообщалось, что рядом со станцией «Авиамоторная» построят новый городской вокзал и пешеходный мост.