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В Москве реконструируют станцию «Ховрино» МЦД-3

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В рамках развития третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) запланирована реконструкция станции «Ховрино» и строительство городского вокзала на базе станции «Грачёвская», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Бочкарёв, реконструкция станции «Ховрино» позволит в будущем возвести два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Также предусмотрено строительство пешеходного перехода через пути МЦД-3 для удобства подхода к станции «Ховрино» и улучшения пешеходной связи между районами Западное Дегунино и Ховрино.

Ранее сообщалось, что рядом со станцией «Авиамоторная» построят новый городской вокзал и пешеходный мост.

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