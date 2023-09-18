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На форуме «Мой бизнес» в Волгограде рассказали о поддержке МСП

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На пятом межрегиональном форуме молодёжного предпринимательства «Мой бизнес» в Волгограде уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв рассказал о программах поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом информирует телеканал «360».

По словам Головнёва, Подмосковье реализует льготные кредиты «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», а также открывает возможности для развития бизнеса на первых этажах в многоквартирных домах региона.

«Такие мероприятия лишний раз дают понять, насколько слаженна работа всех ведомств в Московской области и насколько чётко принимаемые решения реализуются на местах», — заявил Головнёв.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 55 молодых и социальных предпринимателей, прошедших отбор в региональном Министерстве экономики, получат финансовую поддержку в размере 25,8 млн рублей до конца сентября.

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