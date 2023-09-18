На форуме «Мой бизнес» в Волгограде рассказали о поддержке МСП
Об этом информирует телеканал «360».
По словам Головнёва, Подмосковье реализует льготные кредиты «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», а также открывает возможности для развития бизнеса на первых этажах в многоквартирных домах региона.
«Такие мероприятия лишний раз дают понять, насколько слаженна работа всех ведомств в Московской области и насколько чётко принимаемые решения реализуются на местах», — заявил Головнёв.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии 55 молодых и социальных предпринимателей, прошедших отбор в региональном Министерстве экономики, получат финансовую поддержку в размере 25,8 млн рублей до конца сентября.