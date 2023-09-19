Депутат Бурматов: разведение животных с коммерческой целью должно регулироваться

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов анонсировал закон, автором которого является, призванный регулировать разведение домашних животных и продажу их потомства на территории России.

Закон даст возможность правительству регулировать деятельность по коммерческому разведению животных, уточнил он для «Российской газеты».

«Речь идёт не только о регистрации, но и о постановке на учёт, например, как самозанятые. Эта деятельность должна облагаться налогом», — сказал Бурматов.

Депутат уточнил, что тех, кто пристраивает животных, ищет для них новый дом, это никак не коснётся.

Ранее президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина предложила ввести обязательную регистрацию всех собак в России.