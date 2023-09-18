Собянин рассказал о столичной разработке аппарата для запуска сердца
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей», — уточнил Собянин.
Аппарат имеет ряд преимуществ перед западными системами, он легче и удобнее в использовании.
По словам мэра, московские специалисты планируют создать уникальный реанимационный комплекс, дистанционно соединив новую систему с аппаратом ИВЛ.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что в столице провели бесплатную экскурсию по новому флагманскому центру городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова перед его открытием.