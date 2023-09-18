Собянин рассказал о столичной разработке аппарата для запуска сердца

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице разработали аппарат для запуска сердца, аналогов которого нет в стране. В будущем он станет частью уникального реанимационного комплекса.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей», — уточнил Собянин.

Аппарат имеет ряд преимуществ перед западными системами, он легче и удобнее в использовании.

По словам мэра, московские специалисты планируют создать уникальный реанимационный комплекс, дистанционно соединив новую систему с аппаратом ИВЛ.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что в столице провели бесплатную экскурсию по новому флагманскому центру городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова перед его открытием.