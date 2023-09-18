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Торгово-промышленные палаты Подмосковья и Шаньдуна договорились о сотрудничестве

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Торгово-промышленные палаты Подмосковья и Шаньдуна подписали Меморандум об установлении партнерских отношений.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства образования.

Меморандум был подписан в рамках конференции по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между китайской провинцией Шаньдун и Московской областью.

Ранее сообщалось, что на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке было подписано соглашение между Объединённой нефтегазохимической компанией и Xuan Yuan Industrial Development Cо., LTD (Харбин, КНР) о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса «Союз» на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области.

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