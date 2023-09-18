Узнать больше

Тематическая Неделя карьеры для соискателей и работодателей началась в ЯНАО

Короткая ссылка
Тематическая Неделя карьеры для соискателей и работодателей началась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Об этом информирует «Ямал 1» со ссылкой на правительство ЯНАО.

В рамках тренингов, семинаров-практикумов, деловых игр соискателей научат составлять резюме, эффективно общаться с работодателями. Для последних также организуют маркетинговые туры на предприятия.

«Ямальская служба занятости населения располагает современным набором инструментов для помощи соискателям и работодателям. Мы можем предложить не только рабочие места, но и профессиональное обучение, помощь в построении карьерной траектории и адаптации на рынке труда», — добавила директор департамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина.

Ранее заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий заявил, что потребность в рабочих кадрах в стране достигла своего пика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить