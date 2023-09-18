Тематическая Неделя карьеры для соискателей и работодателей началась в ЯНАО
Об этом информирует «Ямал 1» со ссылкой на правительство ЯНАО.
В рамках тренингов, семинаров-практикумов, деловых игр соискателей научат составлять резюме, эффективно общаться с работодателями. Для последних также организуют маркетинговые туры на предприятия.
«Ямальская служба занятости населения располагает современным набором инструментов для помощи соискателям и работодателям. Мы можем предложить не только рабочие места, но и профессиональное обучение, помощь в построении карьерной траектории и адаптации на рынке труда», — добавила директор департамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина.
Ранее заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий заявил, что потребность в рабочих кадрах в стране достигла своего пика.