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В 2023 году количество новых жилых проектов в регионах УрФО выросло в 1,7 раза

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В 2023 году количество новых жилых проектов в регионах Уральского федерального округа (УрФО) выросло в 1,7 раза.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

Так, за восемь месяцев в регионе было построено 5,7 млн кв. м жилья.

«По паспорту нацпроекта «Жильё и городская среда» на 2023 год план ввода жилья в регионах УрФО составляет 7,5 млн кв. м», — сказал полпред президента Владимир Якушев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию 36 новостроек по программе реновации. Полностью расселили 148 домов.

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