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Ульяновск посетили более 300 тысяч туристов с начала года

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В Ульяновске в течение года турпоток увеличился на 15%.

И.о. замначальника управления муниципальной собственностью города Алексей Алексеев заявил, что по состоянию на 1 сентября Ульяновск посетили более 300 тыс. туристов. Об этом пишет mosaica.ru.

С 12 по 15 сентября представители городской мэрии посетили Международную выставку «Отдых-2023» в Москве, где презентовали новый объект региона — Симбирцитовую Залу.

Были подписаны соглашения о сотрудничестве — с Санкт-Петербургским туристско-информационным бюро и с Брестским туристско-информационным центром Республики Беларусь.

Ранее стало известно, что в ЯНАО создадут центр компетенций в сфере туризма.

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