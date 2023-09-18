Узнать больше

Порядка 1000 бизнесменов примут участие в форуме «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии»

Короткая ссылка
Порядка 1000 предпринимателей, инвесторов и самозанятых примут участие в форуме «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии».

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Корпорацию развития Удмуртии.

Форум состоится в Ижевске 20 сентября.

На мероприятиях выступят тренер, коуч и спикер в сфере первоклассного сервиса и лидерства Анета Коробкина, основатель сетей Coffee Moose и Hotdogger Роман Никитин, основатель сети пекарен «Хлебница» Андрей Гейко, а также трансформационный бизнес-тренер и личный бизнес-наставник Екатерина Салье.

Ранее сообщалось, что форум-выставка «Карьера vs бизнес» пройдёт 21—22 октября в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить