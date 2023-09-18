Порядка 1000 бизнесменов примут участие в форуме «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии»

Порядка 1000 предпринимателей, инвесторов и самозанятых примут участие в форуме «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии».

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на Корпорацию развития Удмуртии.

Форум состоится в Ижевске 20 сентября.

На мероприятиях выступят тренер, коуч и спикер в сфере первоклассного сервиса и лидерства Анета Коробкина, основатель сетей Coffee Moose и Hotdogger Роман Никитин, основатель сети пекарен «Хлебница» Андрей Гейко, а также трансформационный бизнес-тренер и личный бизнес-наставник Екатерина Салье.

Ранее сообщалось, что форум-выставка «Карьера vs бизнес» пройдёт 21—22 октября в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве.