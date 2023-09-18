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В шести сельских школах Севастополя открыли образовательные центры «Точка роста»

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В сельских школах Севастополя в этом году открыли шесть образовательных центров «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу региона Михаила Развожаева.

Так, центры открылись в школе №55 в селе Фронтовом, в школе №13 в Каче, в школе №17 в Балаклавском районе, в школе №20 в Андреевке, в школе №52 в Верхнесадовом и в школе №59 в Терновке.

«В следующем году откроем их ещё в шести сельских школах. Рад, что робототехника, возможность проведения экспериментов и исследований будит в детях интерес к большой науке», — прокомментировал Развожаев.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.

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