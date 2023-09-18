В Тюменской области самой востребованной профессией в сфере культуры стал хореограф со средней предлагаемой заработной платой в размере 34 тыс. рублей.

Об этом сообщает tumentoday.ru со ссылкой на Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Такую же заработную плату предлагают режиссёрам. Эта профессия заняла второе место в рейтинге востребованности. На третьем месте находится должность руководителя кружка (с зарплатой в размере 22 тыс. рублей), на четвёртом — библиотекарь (21 тыс. рублей), на пятом — культорганизатор (21 тыс. рублей).

«Заработная плата указана средняя по Тюменской области», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что российские работодатели в три раза увеличили приём на работу сотрудников без опыта.