В Тюменской области самой востребованной профессией в сфере культуры стал хореограф
Об этом сообщает tumentoday.ru со ссылкой на Департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Такую же заработную плату предлагают режиссёрам. Эта профессия заняла второе место в рейтинге востребованности. На третьем месте находится должность руководителя кружка (с зарплатой в размере 22 тыс. рублей), на четвёртом — библиотекарь (21 тыс. рублей), на пятом — культорганизатор (21 тыс. рублей).
«Заработная плата указана средняя по Тюменской области», — отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что российские работодатели в три раза увеличили приём на работу сотрудников без опыта.