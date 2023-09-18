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Карта москвича стала доступнее слабовидящим и незрячим людям

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Карту москвича выпускают со шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих людей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Теперь на карте москвича рельефно-точечным шрифтом нанесены не только надпись «СКМ», но и номер, серия, срок её действия, а также телефон горячей линии.

«Изменение дизайна карты... позволит незрячим и слабовидящим горожанам пользоваться всеми возможностями карты без посторонней помощи», — отметили в Департаменте информационных технологий города.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» появилась версия для слабовидящих. Кнопка для переключения находится на главном экране.

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