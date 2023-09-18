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В России 43% школьников используют голосовые ассистенты для учёбы

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В России с начала учебного года наблюдается рост спроса на гаджеты и вспомогательные инструменты для учёбы, а также образовательные курсы в сфере IT.

За год вырос спрос на голосовые ассистенты (+43%), таймеры для учёбы (+25%), чат-боты (+19%), музыку для учёбы (+13%), а спрос на интерактивные доски увеличился на 14%. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Яндекс Рекламы».

Согласно полученным данным, 45% школьников регулярно прибегают к помощи голосовых помощников для учёбы.

Наряду с этим растёт заинтересованность школьников сферой IT и программирования. На первом месте среди пользовательских запросов по детскому программированию — Scratch (+30%) и Python (+16%).

Школьники и их родители интересуются курсами по разработке детских игр (+10% по сравнению с прошлым годом), анимации для детей (+29%), 3D-графике (+26%), графическому дизайну для детей (+13%) и web-дизайну (+46%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.

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