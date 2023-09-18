Юрист Красовская рассказала о региональных выплатах ко Дню пожилых людей

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что по случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, в регионах некоторые категории граждан пенсионного возраста получат доплаты.

Размер выплат определяется на местном уровне, отметила она в разговоре с Life.ru.

Так, в Рязанской области ежегодная выплата положена людям, проживающим в регионе, при достижении 90-летнего возраста и старше, а также при получении страховой пенсии по старости, назначенной в соответствии с законодательством. Размер выплаты — 500 рублей. Такую же сумму перечислят пожилым людям в Ярославской области.

В Ненецком автономном округе выплаты получат женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (по состоянию на 1 октября текущего года включительно), имеющие стаж работы в регионе не менее 15 лет, а также пожилые инвалиды, прожившие в НАО не менее 20 лет. Размер выплаты — 5 тыс. рублей.

«А гражданам старше 70 лет, проживающим на территории НАО и соответствующим указанным параметрам, выплатят 16 тыс. рублей. В ЯНАО производится выплата к 1 октября женщинам, достигшим возраста 60 лет и старше, мужчинам, достигшим возраста 65 лет и старше. Составляет она 1 тыс. рублей», — добавила Красовская.

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