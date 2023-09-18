В акции «День без турникетов» примут участие более 190 столичных компаний

В акции «День без турникетов» с 28 по 30 сентября примут участие более 190 столичных компаний.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В этом году в акции впервые примут участие Музей городского хозяйства Москвы, Музей воды, эколого-просветительский центр «Битцевский лес», а также благотворительный фонд «Собаки, которые любят».

Также для детей подведут специальные мероприятия школа программирования Coddy, продюсерский центр «Юный артист» и детские технопарки «На Зорге» и «Менделеев центр».

«В течение трёх дней все желающие смогут бесплатно посетить музеи, галереи, парки, студии танцев и спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, швейные предприятия, крафтовые мастерские и многое другое», — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоится Всемирный день туризма. На Манежной площади будет проходить масштабный фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие». Мероприятие продлится с 22 сентября по 1 октября.