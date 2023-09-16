Работников пяти шахт в Кузбассе эвакуируют из-за аварии
- РИА Новости
«В Ленинске-Кузнецком и Полысаевском городских округах на пяти шахтах проходит эвакуация из-за остановки вентилятора главного проветривания, пострадавших нет», — заявил собеседник ТАСС.
Эвакуация проводится на шахтах «Заречная», «Октябрьская», им. С.М. Кирова, «Костромовская» и «Комсомолец».
В компании СУЭК, которая владеет шахтами им. С.М. Кирова и «Комсомолец», уточнили, что на трансформаторной подстанции «Заречная» произошла авария — остановились главные вентиляторы проветривания.
В 2022 году в зоне рудника «Шерегешский» в Таштагольском районе Кемеровской области произошёл обвал грунта.
В компании «Евраз ЗСМК», являющейся собственником шахты, добавили, что в момент ЧП под землёй людей не было.