СК завёл дело после автомобильной погони с гибелью полицейского в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту полицейской погони в Подмосковье, в ходе которой злоумышленник застрелил сотрудника правоохранительных органов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 15 сентября водитель Mercedes-Benz без номеров ездил в Солнечногорске, в связи с чем сотрудники ГИБДД попытались его остановить, однако он отказался подчиняться, и началась погоня. Когда правоохранительным органам всё же удалось вынудить его остановиться и выйти из машины, он открыл огонь из пистолета и застрелил полицейского. Ответным огнём злоумышленник был ранен, а после госпитализирован.

Ранее сообщалось, что мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям, в результате чего погиб сотрудник Госавтоинспекции.