В Подмосковье мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони
Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров, однако водитель предпринял попытку скрыться.
По данным ведомства, в ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен.
«Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвёл выстрел... От полученного ранения полицейский скончался», — говорится в сообщении.
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