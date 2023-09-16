Узнать больше

В Подмосковье мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони

Короткая ссылка
Мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям, в результате чего погиб сотрудник Госавтоинспекции.

Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров, однако водитель предпринял попытку скрыться.

По данным ведомства, в ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен.

«Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвёл выстрел... От полученного ранения полицейский скончался», — говорится в сообщении.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после выстрела из ракетницы в лицо ребёнку.

Также в Москве задержали мужчин, которые подожгли автомобиль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить