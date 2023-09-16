В Подмосковье мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони

Мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям, в результате чего погиб сотрудник Госавтоинспекции.

Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров, однако водитель предпринял попытку скрыться.

По данным ведомства, в ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен.

«Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвёл выстрел... От полученного ранения полицейский скончался», — говорится в сообщении.

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