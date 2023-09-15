ТАСС: кабмин рассматривает запрет экспорта топлива для стабилизации цен

Правительство России рассматривает полный запрет экспорта нефтепродуктов или повышение экспортной пошлины для стабилизации цен на топливо.

«Сейчас выбор идёт между двумя вариантами. Первый — повышение экспортной пошлины до $250 за тонну... Второй — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определённый срок для насыщения рынка», — сообщил ТАСС источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в первом случае платёж вернётся экспортёрам, которые поставляют на внутренний рынок определённый правительством процент нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин.

Минэнерго России сообщило, что планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

Также российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.