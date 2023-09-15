Узнать больше

ТАСС: кабмин рассматривает запрет экспорта топлива для стабилизации цен

Короткая ссылка
Правительство России рассматривает полный запрет экспорта нефтепродуктов или повышение экспортной пошлины для стабилизации цен на топливо.
ТАСС: кабмин рассматривает запрет экспорта топлива для стабилизации цен
  • РИА Новости

«Сейчас выбор идёт между двумя вариантами. Первый — повышение экспортной пошлины до $250 за тонну... Второй — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определённый срок для насыщения рынка», — сообщил ТАСС источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, в первом случае платёж вернётся экспортёрам, которые поставляют на внутренний рынок определённый правительством процент нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин.

Минэнерго России сообщило, что планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

Также российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить