На юго-западе Москвы установят зарядные станции для электробусов
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
До конца 2024 года более 380 ультрабыстрых зарядных станций установят в разных районах города.
«Столица — центр разработки и производства электротранспорта, европейский лидер по числу электробусов. Мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры для запуска новых экологичных маршрутов по поручению Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 1,2 тыс. новых электробусов до конца 2024 года.