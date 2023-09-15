На юго-западе Москвы установят зарядные станции для электробусов

На Саратовской улице в Юго-Западном округе Москвы начались работы по установке ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Планируется разместить 12 станций, которые смогут ежедневно заряжать свыше 70 электробусов, заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

До конца 2024 года более 380 ультрабыстрых зарядных станций установят в разных районах города.

«Столица — центр разработки и производства электротранспорта, европейский лидер по числу электробусов. Мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры для запуска новых экологичных маршрутов по поручению Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 1,2 тыс. новых электробусов до конца 2024 года.