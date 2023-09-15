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На юго-западе Москвы установят зарядные станции для электробусов

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На Саратовской улице в Юго-Западном округе Москвы начались работы по установке ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Планируется разместить 12 станций, которые смогут ежедневно заряжать свыше 70 электробусов, заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.
На юго-западе Москвы установят зарядные станции для электробусов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

До конца 2024 года более 380 ультрабыстрых зарядных станций установят в разных районах города.

«Столица — центр разработки и производства электротранспорта, европейский лидер по числу электробусов. Мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры для запуска новых экологичных маршрутов по поручению Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица получит 1,2 тыс. новых электробусов до конца 2024 года.

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