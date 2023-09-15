Число ДТП в Подмосковье снизилось на 6% за год
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.
Количество погибших снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
«Отмечу, что самыми частыми ДТП с погибшими за этот период стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.
Доля таких аварий составила 50% всех ДТП с жертвами с начала года, передаёт «Радио 1».
Ранее сообщалось, что в Курганской области 75 детей с начала года получили травмы в ДТП.