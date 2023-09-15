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Число ДТП в Подмосковье снизилось на 6% за год

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Число ДТП в Московской области снизилось на 6% за год. С начала 2023 года произошло 2440 аварий.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Количество погибших снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Отмечу, что самыми частыми ДТП с погибшими за этот период стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Доля таких аварий составила 50% всех ДТП с жертвами с начала года, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что в Курганской области 75 детей с начала года получили травмы в ДТП.

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