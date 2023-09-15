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В школах Тверской области в сентябре начали работу 66 «Точек роста»

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В школах сёл и малых городов Тверской области в сентябре начали работу 66 «Точек роста».
В школах Тверской области в сентябре начали работу 66 «Точек роста»
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

На данный момент в регионе открыты 276 «Точек роста» в школах.

В пресс-службе правительства области также добавили, что в центрах внедрят программы допобразования в сфере информационных технологий, по проектной и внеурочной деятельности.

«Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Также стало известно, что «Точку роста» открыли в школе №52 в селе Верхнесадовом Севастополя, передаёт «Крым 24».

Всего в этом году в регионе открыли шесть центров в отдалённых районах.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в 19 муниципальных образованиях Ульяновской области заработали ещё 38 центров «Точка роста». Они оборудованы в рамках национального проекта «Образование».

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