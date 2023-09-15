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Учёный Созыкин рекомендовал носить обувь с каблуком не более 4 см

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Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал о вреде ношения обуви с высоким каблуком.
Учёный Созыкин рекомендовал носить обувь с каблуком не более 4 см
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru Созыкин объяснил, что при регулярном ношении обуви на высоком каблуке повышается риск развития варикозного расширения вен, поперечного плоскостопия, артритов и артрозов.

Врач рекомендовал носить обувь на каблуках не более 4 см, а также носить обувь на шпильке не более двух раз в неделю.

«Если у вас есть варикоз или он был у вашей матери или бабушки, от высоких каблуков лучше вообще отказаться, так как в 85% случаев это заболевание передаётся генетически и может проявиться и у вас», — добавил Созыкин.

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