Депутат ГД Чаплин посоветовал уточнять размеры дачного участка в Росреестре
- РИА Новости
Расхождения между реальными размерами участка и сведениями в документах могут выясниться в результате процедуры межевания, после этого возникает ряд сложностей, в том числе касательно размера налога, объяснил он в беседе с «Российской газетой».
В случае имеющихся расхождений депутат посоветовал обратиться к Росреестру, геодезистам или землемерам с просьбой подготовить новый земельный кадастр. После этого следует обратиться в Росреестр и подать заявление о корректировке документов.
«Бывают случаи, когда Росреестр отказывает, тогда следует обратиться в суд и после судебного процесса уже можно будет внести корректировки», — заключил Чаплин.
Ранее сообщалось о результатах исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research, согласно которым дачные участки есть у 63% россиян.