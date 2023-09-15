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Депутат ГД Чаплин посоветовал уточнять размеры дачного участка в Росреестре

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Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил порядок действий в случае, если в документах на земельный участок данные о его размере расходятся с реальными показателями.
Депутат ГД Чаплин посоветовал уточнять размеры дачного участка в Росреестре
  • РИА Новости

Расхождения между реальными размерами участка и сведениями в документах могут выясниться в результате процедуры межевания, после этого возникает ряд сложностей, в том числе касательно размера налога, объяснил он в беседе с «Российской газетой».

В случае имеющихся расхождений депутат посоветовал обратиться к Росреестру, геодезистам или землемерам с просьбой подготовить новый земельный кадастр. После этого следует обратиться в Росреестр и подать заявление о корректировке документов.

«Бывают случаи, когда Росреестр отказывает, тогда следует обратиться в суд и после судебного процесса уже можно будет внести корректировки», — заключил Чаплин.

Ранее сообщалось о результатах исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research, согласно которым дачные участки есть у 63% россиян.

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