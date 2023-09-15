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В Перми завели дело по факту получения ожогов девочкой во время катания на квадроцикле

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В Перми завели уголовное дело по факту получения ожогов девятилетней девочкой во время катания на квадроцикле.
В Перми завели дело по факту получения ожогов девочкой во время катания на квадроцикле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, 2 сентября девочка отправилась с родителями кататься на квадроциклах. Во время остановки у пруда из квадроцикла вылился антифриз. Ребёнок получил ожоги ног и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело после выстрела из ракетницы в лицо ребёнку.

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