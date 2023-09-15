Здание для десяти судебных участков в ЗАО планируют достроить в этом году

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в деревне Орлово (район Ново-Переделкино, ЗАО) появится новое здание для десяти судебных участков мировых судей.

Об этом информирует НСН.

В настоящее время на объекте завершён монтаж монолитных конструкций, ведутся отделочные работы и установка инженерного оборудования. Строительство планируется завершить уже в 2023 году.

Семиэтажное здание будет находиться поблизости от станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии и одноимённой станции МЦД-4.

В здании будет располагаться десять залов для судебных заседаний с сопутствующими помещениями.

Ранее, по сообщению «Утро.ру», в День знаний, 1 сентября, в МГТУ имени Баумана мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса — многофункциональный научно-образовательный и «Дворец технологий».