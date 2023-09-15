Здание для десяти судебных участков в ЗАО планируют достроить в этом году
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
В настоящее время на объекте завершён монтаж монолитных конструкций, ведутся отделочные работы и установка инженерного оборудования. Строительство планируется завершить уже в 2023 году.
Семиэтажное здание будет находиться поблизости от станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии и одноимённой станции МЦД-4.
В здании будет располагаться десять залов для судебных заседаний с сопутствующими помещениями.
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