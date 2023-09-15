В Москве задержали подозреваемого в сливе данных о российских беспилотниках
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Утверждается, что мужчина имел доступ к «некой важной информации» о компании.
Предполагается, что он выложил на портал GitHub логины, пароли и иные данные.
«Мужчину выследили и задержали во вторник в Москве», — уточнил источник.
Ранее пророссийские хакерские группы объявили о взломе более сотни ресурсов в рамках операции против «пособников украинских атак».
Также сообщалось, что хакеры взломали системы польской Академии военного искусства. Как утверждается, они украли конфиденциальные данные польской оборонной системы.