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В Москве задержали подозреваемого в сливе данных о российских беспилотниках

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В Москве задержали сотрудника компании по производству беспилотников, подозреваемого в сливе данных в интернет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации.
В Москве задержали подозреваемого в сливе данных о российских беспилотниках
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что мужчина имел доступ к «некой важной информации» о компании. 

Предполагается, что он выложил на портал GitHub логины, пароли и иные данные.

«Мужчину выследили и задержали во вторник в Москве», — уточнил источник.

Ранее пророссийские хакерские группы объявили о взломе более сотни ресурсов в рамках операции против «пособников украинских атак».

Также сообщалось, что хакеры взломали системы польской Академии военного искусства. Как утверждается, они украли конфиденциальные данные польской оборонной системы.

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