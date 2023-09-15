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В России выросло число салонов красоты, где используют безналичные чаевые

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В России количество салонов красоты, использующих безналичные чаевые, увеличилось на 42% с начала 2023 года. Средний размер чаевых составил 306 рублей (+9%).
В России выросло число салонов красоты, где используют безналичные чаевые
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные YCLIENTS.

Мастера салонов красоты получили больше всего чаевых в августе, если судить по общей сумме чаевых за месяц. При этом средний размер чаевых в тату-студиях на 78% больше, чем у мастеров салонов красоты, а в косметологических клиниках — на 36%, в то время как у барбершопов наоборот — на 11% меньше.

Среди городов России чаще всего оставляют чаевые в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл фестиваль «Неспальный район», где жителям свои услуги и товары представили малые и средние районные предприятия.

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