В России выросло число салонов красоты, где используют безналичные чаевые

В России количество салонов красоты, использующих безналичные чаевые, увеличилось на 42% с начала 2023 года. Средний размер чаевых составил 306 рублей (+9%).

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные YCLIENTS.

Мастера салонов красоты получили больше всего чаевых в августе, если судить по общей сумме чаевых за месяц. При этом средний размер чаевых в тату-студиях на 78% больше, чем у мастеров салонов красоты, а в косметологических клиниках — на 36%, в то время как у барбершопов наоборот — на 11% меньше.

Среди городов России чаще всего оставляют чаевые в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл фестиваль «Неспальный район», где жителям свои услуги и товары представили малые и средние районные предприятия.