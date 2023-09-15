Врач Михалёва: из-за переедания на фоне осенней хандры не исключён набор веса

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалёва рассказала, почему в осенний период может появляться лишний вес.

Одна из причин — снижение физической активности в более холодное время года, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Также в связи с сокращением светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, а у некоторых людей — к апатии и даже сезонной депрессии, подчеркнула врач.

«Это повышает потребность в употреблении в пищу «естественных антидепрессантов»: высококалорийной пищи, богатой жирами и простыми углеводами», — отметила Михалёва.

Она напомнила, что употребление таких продуктов повышает настроение, однако приводит к набору массы тела.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.