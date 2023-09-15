Узнать больше

Врач Михалёва: из-за переедания на фоне осенней хандры не исключён набор веса

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалёва рассказала, почему в осенний период может появляться лишний вес.
Врач Михалёва: из-за переедания на фоне осенней хандры не исключён набор веса
  • Gettyimages.ru

Одна из причин — снижение физической активности в более холодное время года, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Также в связи с сокращением светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, а у некоторых людей — к апатии и даже сезонной депрессии, подчеркнула врач.

«Это повышает потребность в употреблении в пищу «естественных антидепрессантов»: высококалорийной пищи, богатой жирами и простыми углеводами», — отметила Михалёва.

Она напомнила, что употребление таких продуктов повышает настроение, однако приводит к набору массы тела.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить