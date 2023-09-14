Отоларинголог Зайцев рассказал о последствиях катания на самокате в холодную погоду

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, какие могут быть последствия катания на самокате или велосипеде в холодную погоду. По его словам, перед выходом на улицу стоит ознакомиться с прогнозом.

«Мы привыкаем жить в жаре, думаем, что лето будет бесконечным, и забываем про тёплые вещи. Мы не готовимся к холодной осени. Когда погода уже застаёт врасплох, одежды нет. Человек вынужденно выбегает на работу в том, что у него есть, и заболевает», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, возможны бронхиты, трахеиты, ларингиты, синуситы.

«Поэтому призываю быть бдительными в плане переохлаждения», — отметил Зайцев.

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