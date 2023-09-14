Региональный этап конкурса «Моя профессия — IT» состоится в Калининграде

Региональный этап всероссийского конкурса «Моя профессия — IT» состоится в Калининграде.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

С 2016 года конкурс проводился в Якутии, в 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать проект федеральным. В 2023 году мероприятие охватит 25 тыс. участников со всей страны.

«Главная цель конкурса — профессиональная ориентация молодёжи на карьеру в ИТ-индустрии, мотивировать наших школьников поступать на ИТ-специальности и становиться востребованными профессионалами. Это эффективная площадка, на которой учащиеся смогут раскрыть свой творческий потенциал и продемонстрировать знания в цифровой сфере», — заявил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.

Победители регионального этапа примут участие в финале в Москве.

Ранее сообщалось, что на конкурс «Лидеры Кубани» поступило около 15 тыс. заявок. В этап тестирования прошли 9673 человека.