Власти Ямала рассказали о планах по развитию туризма в регионе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал победу региона во Всероссийском конкурсе по созданию центров компетенций в сфере молодёжной политики.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Нам доверили заниматься молодёжным туризмом, это большая ответственность для региона. У Ямала большие амбиции в сфере туризма, мы создаём новый сектор экономики региона, но понимаем, что по всем направлениям мы ещё в самом начале пути. Ямалу есть чем удивлять», — сказал Артюхов.

По его словам, детский и молодёжный туризм — важное направление, в котором округ реализует собственные проекты.

Кроме того, отметил губернатор, на территории ЯНАО промышленность благополучно соседствует с коренными народами, которые ведут кочевой образ жизни. Они готовы взаимодействовать с туристами — 25 общин принимают гостей на своих стойбищах, передаёт «Тюменская область сегодня».

Ранее сообщалось, что летом самыми популярными авиамаршрутами из ЯНАО стали Тюмень и Сочи.