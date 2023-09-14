В Ульяновской области начали работу ещё 38 центров «Точка роста»
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как отметила министр просвещения и воспитания региона Наталья Семёнова, в настоящее время сеть охватывает 231 школу и свыше 22 тыс. учащихся.
Центры «Точка роста» создаются для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.
Ранее НСН сообщала, что все здания московских школ к новому учебному году подключили к безопасной сети Wi-Fi STUDY.MOS.