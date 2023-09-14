В Ульяновской области начали работу ещё 38 центров «Точка роста»

В начале сентября в 19 муниципальных образованиях Ульяновской области заработали ещё 38 центров «Точка роста». Они оборудованы в рамках национального проекта «Образование».

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметила министр просвещения и воспитания региона Наталья Семёнова, в настоящее время сеть охватывает 231 школу и свыше 22 тыс. учащихся.

Центры «Точка роста» создаются для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.

Ранее НСН сообщала, что все здания московских школ к новому учебному году подключили к безопасной сети Wi-Fi STUDY.MOS.