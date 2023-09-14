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На МЦД-4 совершили более 700 тысяч поездок с момента запуска

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С начала работы четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили свыше 700 тыс. поездок, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На МЦД-4 совершили более 700 тысяч поездок с момента запуска
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«В первый рабочий день по новому диаметру совершили 216 тыс. поездок, а всего с момента запуска — более 700 тыс. Мы ожидаем, что этот показатель будет только расти», — сказал Ликсутов.

МЦД-4 соединил Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный в Балашихе. В состав диаметра вошло 36 станций.

Ранее сообщалось, что речной транспорт Москвы в период с июня по август перевёз более 700 тыс. пассажиров.

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