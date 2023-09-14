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На месте промзоны на севере Москвы построят новый квартал

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В рамках развития северной части бывшей промзоны «Огородный проезд» в Марьиной Роще и Бутырском районе Москвы создадут новый квартал, заявил мэр Сергей Собянин.
На месте промзоны на севере Москвы построят новый квартал
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, планируется построить дома для жителей, переезжающих по программе реновации, а также объекты общественно-делового назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу, базу для коммунальных служб, скалолазный центр.

«Таким образом создадим 2,7 тыс. рабочих мест, а предполагаемый объём инвестиций составит почти 30 млрд рублей», — сказал Собянин.

Он напомнил, что к настоящему времени в городе уже одобрили и начали реализацию 43 проектов комплексного развития территорий.

Ранее НСН сообщала, что в Москве бывшую промзону Карачарово реорганизуют по программе КРТ.

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