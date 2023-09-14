Кардиолог Козлова рассказала о видах одышки
- Gettyimages.ru
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач объяснила, что в норме одышка развивается при физической нагрузке и должна проходить за несколько минут.
По словам кардиолога, при заболеваниях одышка появляется в покое и внезапно. Так, при лёгочной одышке симптомы возникают из-за нарушения проходимости бронхов, сопутствующим признаком становится кашель.
При сердечной одышке сбой происходит в процессе расслабления.
Также с одышкой могут появиться такие симптомы, как слабость, усталость, учащённый пульс, головокружение, давящие боли за грудиной.
Ранее научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина рассказала о признаках возможных проблем с сердцем.