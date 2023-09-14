Мишустин: власти выделят ещё 10 млрд рублей на создание модульных отелей

Российские власти выделят ещё 10 млрд рублей на создание некапитальных средств размещения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в начале лета власти уже направили на данные цели около 8 млрд рублей.

«Сегодня выделим дополнительно ещё 10 млрд рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов», — сказал Мишустин.

В итоге будет создано более 8 тыс. номеров в гостиницах, уточнил премьер.

Мишустин также заявил, что правительство выделит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта в Мариуполе.