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Мишустин: власти выделят ещё 10 млрд рублей на создание модульных отелей

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Российские власти выделят ещё 10 млрд рублей на создание некапитальных средств размещения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: власти выделят ещё 10 млрд рублей на создание модульных отелей
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в начале лета власти уже направили на данные цели около 8 млрд рублей.

«Сегодня выделим дополнительно ещё 10 млрд рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов», — сказал Мишустин.

В итоге будет создано более 8 тыс. номеров в гостиницах, уточнил премьер.

Мишустин также заявил, что правительство выделит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта в Мариуполе.

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