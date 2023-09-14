Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5000 детей-сирот

Стипендию губернатора Московской области в сентябре получили более 5 тыс. детей-сирот, в том числе почти 1,5 тыс. студентов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Как отметила глава ведомства Людмила Болатаева, мера поддержки предусмотрена для детей-сирот, которые учатся очно в колледже, техникуме или вузе, независимо от местонахождения учебного учреждения. Она выплачивается в проактивном режиме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дети-сироты смогут бесплатно пользоваться транспортом по соцкарте.