Узнать больше

Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5000 детей-сирот

Короткая ссылка
Стипендию губернатора Московской области в сентябре получили более 5 тыс. детей-сирот, в том числе почти 1,5 тыс. студентов.
Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5000 детей-сирот
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Как отметила глава ведомства Людмила Болатаева, мера поддержки предусмотрена для детей-сирот, которые учатся очно в колледже, техникуме или вузе, независимо от местонахождения учебного учреждения. Она выплачивается в проактивном режиме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дети-сироты смогут бесплатно пользоваться транспортом по соцкарте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить