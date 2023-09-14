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HR-директор Зиновьева: на рынке IТ есть спрос на квалифицированных сотрудников

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HR-директор компании ИМБА ИТ Ксения Зиновьева рассказала о ситуации с вакансиями на рынке информационных технологий.
HR-директор Зиновьева: на рынке IТ есть спрос на квалифицированных сотрудников
  • Gettyimages.ru

В текущий момент на рынке наблюдается высокая конкуренция среди специалистов с начальным опытом, при этом есть нехватка профильных высококвалифицированных сотрудников, отметила она в беседе с РИАМО.

По словам Зиновьевой, претендентам с дополнительными навыками и знаниями (soft skills) легче выиграть в конкурентной борьбе. Она посоветовала таким специалистам изучать предложения о курсах и обучающих программах. Также крайне важно наличие профильного фундаментального образования.

Наряду с этим для каждого направления в IT очень важна эрудиция и быстрая обучаемость, подчеркнула эксперт.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу «Авито Работы» сообщало, что в России зафиксировали рост спроса на IT-специалистов.

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