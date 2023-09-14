В Российской гильдии риелторов прокомментировали рост спроса на жильё
- РИА Новости
«Понятно, что увеличение ключевой ставки этим летом опять поменяло тренды в спросе. Ипотечная ставка после двух изменений ключевой приблизилась к 14% по вновь выдаваемым кредитам», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, после увеличения ключевой ставки банки не сразу повышают свои ставки, и вызванный этим рост спроса к концу сентября закончится.
Ранее сообщалось, что Краснодар, Тюмень и Екатеринбург стали лидерами среди регионов России по объёму продаж недвижимости в новостройках с января по июль 2023 года.