В Российской гильдии риелторов прокомментировали рост спроса на жильё

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

«Понятно, что увеличение ключевой ставки этим летом опять поменяло тренды в спросе. Ипотечная ставка после двух изменений ключевой приблизилась к 14% по вновь выдаваемым кредитам», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, после увеличения ключевой ставки банки не сразу повышают свои ставки, и вызванный этим рост спроса к концу сентября закончится.

Ранее сообщалось, что Краснодар, Тюмень и Екатеринбург стали лидерами среди регионов России по объёму продаж недвижимости в новостройках с января по июль 2023 года.