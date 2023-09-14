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Ещё 98 детей прибыли из ДНР на отдых в Самару

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В Самару 14 сентября прибыли 98 детей из Донецка в сопровождении десяти взрослых. Для них разработали обширную познавательную, развлекательную и учебную программу.

В 2023 году по поручению главы региона Дмитрия Азарова более 500 детей из ДНР и ЛНР получили возможность отдохнуть в лагерях в Самарской области, передаёт sovainfo.ru.

Дополнительная смена для отдыха детей с Донбасса также организована по поручению губернатора.

«Так как начался учебный год, дети будут не только отдыхать, но и, конечно, будет организован учебный процесс. Помимо этого, они посетят Самару, побывают в «Самаре космической». У них достаточно насыщенная программа», — прокомментировала заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона Оксана Щербицкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что Подмосковье и ДНР организовали отдых для 2,5 тыс. детей из Донбасса и семей участников СВО.

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