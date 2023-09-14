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В Подмосковье с начала года 900 тысяч детей прошли диспансеризацию

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В Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.
В Подмосковье с начала года 900 тысяч детей прошли диспансеризацию
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, количество детей, прошедших диспансеризацию, увеличилось на 72 тыс.

«Для удобства родителей и детей прохождение профосмотра доступно не только в поликлинике, но и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра», — добавила Стригункова.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае прошли медицинское обследование 450 тыс. человек.

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