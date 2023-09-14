Минниханов рассказал о помощи Татарстана Лисичанску и Рубежному

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе ежегодного обращения к Госсовету республики заявил, что регион активно поддерживает подшефные города в ЛНР — Лисичанск и Рубежное.

Об этом информирует inkazan.ru.

По его словам, объём гуманитарной помощи в эти регионы превысил 4 тыс. т. Кроме того, республика обеспечивает необходимым снаряжением и техникой все подразделения, сформированные в Татарстане.

В эту работу включились местные предприятия, муниципалитеты, депутаты, волонтёры и местные жители, отметил Минниханов.

Он поблагодарил всех причастных, в том числе тех, кто лично выезжает на передовые, — строителей, медиков и соцработников.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что петербургские специалисты начинают восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.