Минниханов рассказал о помощи Татарстана Лисичанску и Рубежному
- РИА Новости
Об этом информирует inkazan.ru.
По его словам, объём гуманитарной помощи в эти регионы превысил 4 тыс. т. Кроме того, республика обеспечивает необходимым снаряжением и техникой все подразделения, сформированные в Татарстане.
В эту работу включились местные предприятия, муниципалитеты, депутаты, волонтёры и местные жители, отметил Минниханов.
Он поблагодарил всех причастных, в том числе тех, кто лично выезжает на передовые, — строителей, медиков и соцработников.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что петербургские специалисты начинают восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.